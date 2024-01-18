Франция за год выпускает столько снарядов калибра 155 миллиметров, сколько Украина тратит в течение нескольких дней.

Об этом пишет издание Morning Express со ссылкой на выступление главы комиссии сената Франции по иностранным делам, обороны и вооруженных сил Седрика Перрена.

Выступление отражает обеспокоенность Украины по поводу поступления западной помощи и подчеркивает низкий уровень производства боеприпасов во Франции.

Как заявил Перрен, Франция выпускает 20 тысяч снарядов указанного типа. Такое число боеприпасов Украина использует в течение трех-четырех дней, так как ВСУ ежедневно тратят 5-8 тысяч боеприпасов калибра 155 мм.

"Во Франции у нас есть мощности для производства 20 тысяч 155-мм снарядов в год. Это всего на несколько дней войны в Украине… Таким образом мы платим за 30 лет деиндустриализации. Украинские власти сделали производство боеприпасов приоритетом. С 2022 года местное производство боеприпасов выросло в двадцать раз, но этого по-прежнему недостаточно", - посетовал Перрен.

По его словам, объявленная исполнительной властью военная экономика не работает. Сенатор поставил под сомнение уровень оборонных заказов со стороны государства, а также промышленные мощности. Слабым местом он считает химические компоненты для производства боеприпасов.

"Западная помощь иссякает, и ситуация становится все более сложной. Превосходство остается на российской стороне. В период с мая по декабрь 2023 года количество российских солдат на фронте увеличилось на 20%, а количество танков и артиллерийских орудий — на 60%", - сказал Перрен.

Напомним, в феврале президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Киев. Анонсируя свой визит, он сообщил о поставке для ВСУ 40 дополнительных крылатых ракет Scalp.

Ранее мы писали, что Евросоюз обещал Киеву поставить миллион боеприпасов до марта, но сроки поставки сдвинулись на июнь.