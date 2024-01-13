Россия заявляет, что сегодня утром нанесла удар по заводам, "производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты".

При этом они заявили, что "цель удара была достигнута и все назначенные объекты удалось поразить".

Украина не подтверждала прилетов по этим объектам во время утренней ракетной атаки.

Ранее экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщал, что при атаке по Киеву 29 декабря были поражены предприятия "Луч" и "Артем". Журналистка издания "Цензор.нет" Татьяна Николаенко написала, что во время атаки 29 декабря далеко не все объекты удалось спасти от ударов. По ее данным, по военным предприятиям вообще прилетает постоянно. Отметим, что и завод "Артема", и КБ "Луч" находятся рядом со станцией метро "Лукьяновская", которая пострадала от прилетов.

Война в Украине идет уже 689-й день. Сегодня Россия совершила новый массированный ракетный обстрел Украины. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. О чем в реальности договор между Украиной и Британией, как поменяют закон о мобилизации — в нашем материале.

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