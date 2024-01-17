Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что он сможет быстро остановить войну России против Украины, если вернется в Белый дом.

По поводу заявления американского политика Зеленский высказался на встрече с Международным медиасоветом в Давосе.

По словам Зеленского, попытки заморозить боевые действия или прекратить войну на невыгодных для Украины условиях могут привести к тому, что РФ нападет на страны НАТО.

"Трамп сказал: "Я могу остановить войну, я сяду с Путиным и Зеленским за стол переговоров"... Я не видел этого видео, но я так понимаю, что была какая-то конференция, и он сказал, что, если Путин не остановится, он передаст больше вооружения Украине. Если Украина не остановится, то заберет какие-то запасы", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в таком случае Россия, вероятно, сможет оккупировать Украину в течение определенного периода времени.

"Тогда вопрос: что будет делать Трамп после этого, если после Украины Россия оккупирует страну НАТО. То есть он решил, что, если не замораживать конфликт, если позволить Путину зайти полностью в Украину, тогда он остановится. Но Путин не остановится", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в случае проигрыша Украины Европа потеряет самую большую и мощную армию континента.

"И потому я скажу так, как мне отец всегда говорил: "Сначала подумай – потом говори", – резюмировал президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Путин не закончит войны с соседями, "пока мы все вместе не закончим его".

Также он говорил, что без западной поддержки Россия может захватить Украину, и призвал Запад "не экспериментировать с помощью".