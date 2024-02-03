Поддерживающий Трампа американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Москву. Фото
В Москву впервые прилетел американский журналист Такер Карлсон.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы, публикуя фото Карлсона в общественных местах РФ.
Напомним, этот журналист открыто поддерживает Трампа и ранее ушёл с телеканала Fox News, где был центральным политическим обозревателем.
В своё время Карлсон заявлял, что хотел взять интервью у президента РФ Владимира Путина, но ему в этом помешали власти США.
Россияне пишут, что американский журналист уже сходил в московский Большой театр.
Ранее мы публиковали видео из прямого эфира, где Такер Карлсон поспорил с Майком Пенсом о необходимости поддержки Украины.
"Вы огорчены тем, что у украинцев не хватает американских танков. Каждый город в США стал намного хуже за последние три года… Почему об этом никто не беспокоится?" - спросил журналист Пенсаю
Как мы сообщали, Карлсон заявил, что в американских медиа запрещено обсуждать важные темы.
"Большие вопросы, которые определяют наше будущее, вообще не обсуждаются: больше гражданских свобод, развивающаяся наука, демографические изменения, корпоративная мощь, природные ресурсы… Дискуссии об этом не разрешены в американских медиа", - сказал Карлсон.