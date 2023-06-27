Fox News нашел замену ушедшему с телеканала Такеру Карлсону.

Вечерний слот самого рейтингового журналиста страны и главной звезды телеканала теперь займет Джесси Уоттерс.

В апреле Fox News по неясным причинам отстранил Карлсона от эфира, но держит его в штате до 2025 года.

Несмотря на юридические претензии работодателя, Такер Карлсон регулярно появляется в Twitter с собственным шоу.

Напомним, американский ведущий, известный своей резкой критикой демократической администрации Джо Байдена и самого президента США, ушел с телеканала Fox News.

После своего увольнения Такер Карлсон заявил, что в американских медиа действует запрет на обсуждение важных тем. По его словам, существующие дискуссии в СМИ стали "невероятно глупыми" и "ничего не значащими", а дебаты о важных вещах оказались под запретом по решению "обеих политических партий и их доноров".

Недавно в США начал свою рекламную кампанию Комитет политических действий по выдвижению Такера Карлсона в президенты. В рекламе говорится, что "Такер разнесет Байдена" во время дебатов.

А на днях Такер Карлсон назвал сына президента Байдена иноагентом, продававшим иностранцам доступ к отцу.