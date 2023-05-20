В США начал свою рекламную кампанию Комитет политических действий по выдвижению в президенты экс-телеведущего Fox News Такера Карлсона. В рекламе говорится, что "Такер разнесет Байдена" во время дебатов.

Об этом пишет The Hill.

В публикации сказано, что комитет Tucker PAC подал все необходимые документы в Федеральную избирательную комиссию еще в конце апреля этого года. Сам комитет финансируется одним из спонсоров республиканской партии и по совместительству экс-кандидатом в Конгресс США Крисом Экстромом.

"Республиканцам нужен новый лидер... Никто в Америке не может так красноречиво выражать свои мысли и прижимать левых в обеих партиях лучше, чем Такер", - говорится в рекламе.

В материале уточняется, что сам Экстром знает Карлсона "смутно", и что к нему обратились с предложением создать комитет еще до того, как телеведущий был уволен с Fox News.

Напомним, в конце апреля американский ведущий, известный своей резкой критикой демократической администрации Джо Байдена и самого президента США, ушел с телеканала Fox News.

После своего увольнения Такер Карлсон заявил, что в американских медиа действует запрет на обсуждение важных тем.