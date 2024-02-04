Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, известный своей радикальной позицией, неожиданно призвал западных лидеров провести переговоры с Владимиром Путиным, чтобы закончить войну в Украине.

Об этом он сообщил в интервью n-tv.

В частности, он предложил встретиться с ним канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

"Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, ему не нужно прямо сейчас приглашать его в Германию на пиво или лететь в Москву. Но встречи были и во время холодной войны, например, в Исландии", - заявил Мельник.

По его мнению, "разговор может сотворить чудо".

"Возможно, это лишь мои мечты, но я считаю, что сейчас следовало бы вытащить и дипломатическую дубинку. Ведь мы сейчас почти ежедневно читаем, что Путин через каких-то посредников посылает сигналы о готовности к переговорам, о том, что он якобы хочет прекратить войну", - сказал бывший посол.

"Я думаю, что Путин остается рационально мыслящим человеком. Возможно, есть пункты, которые, параллельно с усилением военного давления, наведут его на мысль, что будет лучше немедленно прекратить войну. Он по-любому способен выдать российскому обществу как победу даже наихудшее поражение", - добавил Мельник.

Темой переговоров могла бы стать роль России после окончания войны – "Путину эта тема не безразлична", заявил дипломат.

По его мнению, мир должен задуматься, как найти подход к российскому руководству, сказал Мельник. "Я хотел бы видеть более сильную дипломатическую инициативу со стороны Запада с участием других игроков, в том числе с глобального юга, особенно Китая и, возможно, Бразилии", - заявил бывший посол.

Он также добавил, что "никто в Украине не хочет вести эту войну до последнего солдата. Для нас это вопрос сохранения нашей государственности".

Ранее Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к Кремлю писал, что Путин по неофициальным каналам посылает США сигналы, что открыт к обсуждению будущих мер безопасности для Украины.