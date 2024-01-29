Война в Украине не имеет военного решения, пришло время начать обсуждать проведение мирных переговоров.

Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк в воскресном ток-шоу местного канала RTVS. Его слова приводит издание Trend.

"Как бы ни закончился конфликт, Украина всегда будет иметь границы с Россией. Они никуда не денутся. Мирные усилия – это то, в чем Украина нуждается больше всего", – сказал Калиняк.

По его словам, ситуация на фронте в настоящее время заморожена. Учитывая нынешнее состояние войны, необходимо начать обсуждать мирные переговоры. К этому должны быть привлечены лидеры Евросоюза и США.

"Мы никому не потворствуем, мы никого не обожаем", - добавил министр, имея в виду власти Словакии.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина должна отказаться от части своей территории, чтобы война прекратилась.

Также Фицо говорил, что Киев находится "полностью под контролем США". В этом словацкий политик видит причины российского вторжения в феврале 2022 года.

Между тем война в Украине идет уже 704-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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