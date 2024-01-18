Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной об окончании войны, но к ним не готова украинская власть.

Об этом министр иностранных дел РФ сказал во время большой пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Президент неоднократно говорил, что Россия от переговоров не отказывается. Он сказал это еще в 2022 году, когда по указке Бориса Джонсона и прочих англосаксов Киеву запретили подписать уже согласованный договор об урегулировании с РФ. Эта история хорошо известна. Было это в апреле 2022 года. И выступая в 2022 году по этому поводу, президент сказал в очередной раз: мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать - чем дольше они тянут, тем тяжелее будет договариваться. Ну вот сейчас мы видим исполнение этого пророчества. Нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена", - заявил Лавров.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский выступил против заморозки войны. В свою очередь глава Кремля Владимир Путин заявил, что не пойдет на вывод войск.

Ранее Путин говорил о желании прекратить конфликт между Россией и Западом, но только на условиях Кремля, и подчеркнул, что Россия не будет сдавать свои позиции.