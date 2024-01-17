Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на данный момент не видит перспективы мирных переговоров по Украине.

Об этом он сказал в Давосе на пресс-конференции.

"Сейчас, я не вижу такого", - заявил госсекретарь США на вопрос о том, есть ли хоть какая-то перспектива переговоров в обозримом будущем.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил против заморозки войны. Путин заявил, что не пойдет на вывод войск.

Напомним, Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Госсекретарь США пообещал, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Киев. Он добавил, что европейские страны придерживаются такого же подхода.

Ранее мы писали, что Зеленский считает, что ЕС и США одобрят выделение средств Украине в ближайшие недели.

Война в Украине идет уже 693-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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