Блинкен заявил, что на данный момент не видит перспективы мирных переговоров по Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на данный момент не видит перспективы мирных переговоров по Украине.
Об этом он сказал в Давосе на пресс-конференции.
"Сейчас, я не вижу такого", - заявил госсекретарь США на вопрос о том, есть ли хоть какая-то перспектива переговоров в обозримом будущем.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил против заморозки войны. Путин заявил, что не пойдет на вывод войск.
Напомним, Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Госсекретарь США пообещал, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Киев. Он добавил, что европейские страны придерживаются такого же подхода.
Ранее мы писали, что Зеленский считает, что ЕС и США одобрят выделение средств Украине в ближайшие недели.
Война в Украине идет уже 693-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 января 2024 года в обновляемом онлайне.
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