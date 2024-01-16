Президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин сегодня высказались о переговорах об окончании войны.

Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, выступил против заключения перемирия и заморозки войны. Он назвал Путина "хищником, которого не устраивают замороженные продукты".

"После 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе. Были очень и очень влиятельные гаранты, как канцлер Германии и президент Франции. Но Путин — хищник, которого не устраивают замороженные продукты", - заявил президент Украины.

А Путин сегодня назвал власти Украины "придурками" и сказал, что если бы Киев не отказался от мирных договоренностей, согласованных в Стамбуле, то война уже закончилась бы.

"Украина тогда (после переговоров в Стамбуле - Ред.) отказалась от договоренностей с Россией. Придурки, все могло бы закончиться ещё полтора года назад", - заявил Путин на встрече с главами муниципалитетов субъектов РФ.

Он также сказал, что "формула мира" Зеленского, которая предусматривает вывод всех российских войск на границы 1991 года, - это "запретительные требования для переговоров".

"Это попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года - но это невозможно. Все понимают, что это невозможно! И они, эти правящие круги в Украине, это понимают. И западные элиты понимают. Все понимают. Просто эти так называемые формулы мира, о которых говорят на Западе или в Украине, - это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса", - сказал Путин.

В РФ не раз заявляли, что готовы к переговорам об окончании войны, но "с учетом реалий на земле" - то есть с сохранением контроля над захваченными территориями Украины.

Между тем Зеленский сегодня в Давосе кроме России обвинил еще и Запад - в стремлении "не эскалировать ситуацию" в Украине.