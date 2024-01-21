Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который на следующей неделе посетит Украину, заявил, что Киев находится "полностью под контролем США". В этом словацкий политик видит причины российского вторжения в феврале 2022 года.

Такое заявление Фицо сделал в эфире телевидения Словакии.

"В 2014 году, после Майдана, Украина стала полностью подконтрольна США. Почему президент России отдал приказ применить военную силу в Украине?

Представьте Мексику, которая находится рядом с вами, и что ее министерство обороны становится полностью под контролем России, так же, как и вся политическая сцена, включая президента и правительство.

Теперь же представьте, что Мексику включат в военную организацию, где Россия играет решающую роль. Что бы вы сделали? Этот аргумент рациональный! Украина не суверенная и зависимая страна. Украина под полным контролем США", - заявил премьер Словакии.

Ранее Фицо говорил, что Россия не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска, а те, кто так думают, "сильно ошибаются".

Также недавно словацкий политик заявил, что поддерживает "законную" борьбу премьера Венгрии Виктора Орбана против изменений в бюджет Евросоюза для выделения Украине 50 миллиардов евро помощи.