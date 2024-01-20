Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем сообщит ему, что будет блокировать членство Украины в НАТО. Встреча премьеров должна состояться 24 января в Ужгороде.

Об этом словацкий политик сообщил в эфире местного телеканала RTVS.

"Я знаю, с чем иду (на встречу с украинским премьером - Ред.), я иду с гуманитарной помощью, подтвердить, что никакого оружия они не будут получать от словацкой армии и с государственных складов, скажу о том, что есть вещи, на которые наши взгляды полностью расходятся. Что касается их вступления в Европейский союз, мы это уважаем, но они должны соответствовать условиям. Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны", - заявил Фицо.

Ранее Фицо уже заявлял, что намерен блокировать вступление Украины в НАТО.

"Я верю, что этого никогда не произойдет. Пока я буду иметь возможность влиять на словацкую политическую сцену, буду использовать право наложить вето на такое решение", - говорил премьер Словакии.

Также Фицо сообщал, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине.