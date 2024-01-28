Переговоры о мире в Украине могут пройти после президентских выборов в США.

Такое мнение высказал экс-командующий вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в интервью радио WABC.

По его мнению, Украина и Россия истощены затянувшейся войной.

"Я думаю, что к концу этого года, возможно, после выборов в США, у нас появится момент для потенциальных переговоров", - сказал адмирал.

По мнению Ставридиса, война между Россией и Украиной закончится по "корейскому сценарию". Украине придется согласиться с тем, что территории на востоке страны, а также Крым останутся под РФ, а Москве - с присоединением Украины к НАТО.

"Я вижу, как Украина вступает в НАТО. Думаю, что очертания этой сделки станут более ясными по мере того, как будет продолжаться этот год", - отметил Ставридис.

Ранее о том, что Россия не против такой сделки, писало со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

В то же время Кремль опроверг, что согласится на вступление Украины в НАТО.

Напомним, недавно Ставридис говорил, что в условиях сокращения помощи, предоставляемой со стороны Запада, ВСУ смогут продержаться еще один год. После этого высока вероятность переговоров на условиях РФ.