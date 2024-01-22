Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина должна отказаться от части своей территории, чтобы война прекратилась.

Об этом пишет Politico.

"Должен быть какой-то компромисс. Чего они ждут, что россияне уйдут из Крыма, Донецка и Луганска? Это нереально", - заявил Фицо.

На следующей неделе он посетит Украину, где встретится с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Он уже сказал, что заявит ему о намерении блокировать вступление Украины в НАТО.

Также он сказал, что Киев находится "полностью под контролем США". В этом словацкий политик видит причины российского вторжения в феврале 2022 года.

Напомним, ранее Фицо уже говорил, что Россия не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска, а те, кто так думают, "сильно ошибаются".

Война в Украине идет уже 698-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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