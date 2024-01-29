Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет "очень счастлив", если кандидату в президенты США Дональду Трампу действительно удастся завершить войну за 24 часа.

Об этом Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Ну, я пообщаюсь с ним. И я скажу вам честно - если его формат или его формула приведет к миру, и ему действительно достаточно 24 часа, то я буду очень счастливым президентом. Очень счастливым. Потому что я знаю, сколько за одни сутки мы теряем людей. Я знаю, сколько это стоит. Поэтому я буду счастлив, если кто-то покажет, как закончить войну за 24 часа. Кто знает," - сказал президент Украины.

Он отметил, что не общается с Трампом и контакт у них был лишь единожды - еще во время его президентства, когда Зеленский прилетал в Вашингтон.

Напомним, недавно после победы на праймериз в штате Айова Трамп заявил, что в случае победы на выборах "очень быстро" завершит войну в Украине. Он сообщил, что "прекрасно ладит" с Путиным и "хорошо знает" Зеленского, дав понять, что намерен устроить их переговоры.

В ответ Владимир Зеленский назвал опасным то, что кандидат в президенты США Дональд Трамп говорит о намерениях "завершить войну" в Украине за 24 часа, и позвал его в Киев.