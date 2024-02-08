Американский телеведущий Такер Карлсон опубликовал первую фотографию во время интервью с российским президентом Владимиром Путиным.

Планируется, что интервью будет опубликовано в 1.00 ночи по киевскому времени 9 февраля.

Напомним, это интервью Такер Карлсон анонсировал во вторник, 6 февраля. С того времени анонс просмотрел 101 млн пользователей соцсети Х (ранее Twitter).

Объясняя решение взять интервью у главы Кремля, Карлсон говорил, что работа журналиста заключается том, чтобы информировать людей. По его словам, спустя почти два года с начала масштабной войны России в Украине "большинство американцев не в курсе ситуации, у них нет реального представления о том, что происходит в этом регионе". По его словам, многие СМИ берут интервью у Владимира Зеленского, но ни одно крупное издание не побеседовало с другой стороной конфликта - Путиным. Он добавил, что власти западных стран обязательно будут цензурировать его материал с Путиным.

Сегодня СМИ сообщали, что ночью журналист покинул Россию рейсом Москва - Белград. Борт вылетел из аэропорта "Шереметьево" в 3:15 по Киеву.