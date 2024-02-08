В ЕС отрицают планы ввести санкции в отношении американского журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом DW сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Идею с санкциями поддержал бельгийский евродепутат Ги Верхофстадт в Х.

Тем временем сообщается, что интервью будет опубликовано сегодня ночью.

Напомним, что журналист Такер Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у Владимира Путина, потому что "американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и Украине.

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, вероятно, будет опубликовано, 8 февраля. Анонс интервью набрал у Такера Карлсона уже больше 50 миллионов просмотров в Х.

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