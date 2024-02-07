Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, вероятно, будет опубликовано завтра, 8 февраля.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Анонс интервью набрал у Такера Карлсона уже больше 50 миллионов просмотров в Х.

Западные журналисты ответили Такеру Карлсону, который заявил, что никто из них даже не пытался взять интервью у Путина.

Медийщики заявили, что годами пытались получить интервью президента РФ, но их игнорировали, в отличие от Карлсона.

"Интересно слышать от Такера Карлсона, что "ни один западный журналист не побеспокоился о том, чтобы взять интервью" у Путина, после того как российские войска вошли на Украину. За последние полтора года мы отправили Кремлю несколько запросов. Нам всегда — "нет", - пишет Стив Розенберг из ВВС.

"Такер действительно считает, что мы, журналисты, не пытались взять интервью у президента Путина каждый день с момента начала его полномасштабного вторжения на Украину? Это абсурд… Мы продолжим запрашивать интервью, как делали это уже не один год", - заявила Кристиан Аманпур из CNN.

Напомним, что прилетевший в Москву американский журналист Такер Карлсон не исключил возможного интервью с Путиным.

Также мы писали, что анонс интервью с Путиным набрал миллионы просмотров на странице Такера Карлсона.