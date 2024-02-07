Евросоюз может ввести санкции против американского журналиста Такера Карлсона из-за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источник.

"Поскольку Путин - военный преступник, а ЕС вводит санкции против всех, кто помогает ему в этом, кажется логичным, чтобы Служба внешних связей рассмотрела и дело Карлсона", - сказал бывший премьер-министр Бельгии и нынешний член Европейского парламента Гай Верхофстадт.

Европейские чиновники анонимно называют Карлсона "рупором Трампа". Они предлагают ввести против него "запрет на поездки".

Также СМИ сегодня написали, что Карлсона внесли на "Миротворец". На самом деле он находится в базе еще с июня 2023 года, когда он обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС.

Напомним, само интервью Путина, вероятно, будет опубликовано завтра, 8 февраля. Анонс интервью набрал у Такера Карлсона уже больше 50 миллионов просмотров в Х.

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