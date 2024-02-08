Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что его интервью с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано на его сайте в 18:00 по времени восточного побережья США (01:00 по Киеву 9 февраля).

Об этом Карлсон написал в своем Инстаграме.

"Такер интервьюирует президента России Владимира Путина. Завтра в 6 вечера по восточному времени США", - сказано в посте.

Между тем по данным СМИ сегодня журналист покинул Россию рейсом Москва - Белград. Борт вылетел из аэропорта "Шереметьево" в 3:15 по Киеву.

Объясняя решение взять интервью у главы Кремля, Карлсон говорил, что работа журналиста заключается том, чтобы информировать людей. По его словам, спустя почти два года с начала масштабной войны России в Украине "большинство американцев не в курсе ситуации, у них нет реального представления о том, что происходит в этом регионе". По его словам, многие СМИ берут интервью у Владимира Зеленского, но ни одно крупное издание не побеседовало с другой стороной конфликта - Путиным. Он добавил, что власти западных стран обязательно будут цензурировать его материал с Путиным.

Пост Карлсона в социальной сети Х с анонсом интервью набрал за считанные часы 20 миллионов просмотров, сейчас их уже больше 95 миллионов.