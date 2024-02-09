Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ответил на заявления западных лидеров об угрозе нападения со стороны России.

"Они говорят об этом, и они стараются запугать своё население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди - не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди - прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза", - заявил президент РФ.

Говоря о том, при каких условия Россия может напасть на Польшу, Путин ответил: "Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии - нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы".

Он заявил, что территориальные претензии к странам НАТО со стороны России "абсолютно исключены".

"Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу - втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения всё человечество. Это очевидно", - добавил Путин.

Ранее "Страна" сообщала, что американский телеведущий Такер Карлсон опубликовал первую фотографию во время интервью с российским президентом Владимиром Путиным.

Известно, что Такер Карлсон, известный своей резкой критикой демократической администрации Джо Байдена и самого президента США, ушел с канала Fox News. Причина его увольнения не разглашается.