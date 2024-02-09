Сторонник экс-президента Украины Петра Порошенко, блогер Карл Волох после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного призвал людей выходить на Майдан.

Соответствующий пост Волох опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

"Заявления Залужный не писал и ни на какие должности не соглашался. Думаю, стоит и нам с вами посоветоваться по поводу изменения стратегии и новых подходов – о чем так беспокоится президент Зеленский. Я планирую это начать завтра в 17 возле стелы", - написал блогер.

Пост на данный момент уже получил 5,6 тысяч лайков, более 700 перепостов и немало комментариев в том же ключе.

"Начать должен Киев, а мы из регионов подтянемся", – говорится в первом же комментарии.

Напомним, с призыва Мустафы Найема выходить на Майдан с "зонтиками и хорошим настроением" начался Евромайдан 2013-14 годов.

Ранее соратники экс-президента Украины Петра Порошенко ожидаемо раскритиковали решение действующего главы государства Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного.

Мы рассказывали в отдельном материале, что означает отставка Залужного и назначение Сырского и к каким последствиям это может привести.