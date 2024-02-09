Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского произвели такой резонанс в социальных сетях, что астрологи публикуют у себя в Instagram прогнозы по поводу будущего Залужного.

Они пишут, что "у Залужного и Сырского Марсы в оппозиции", а также сообщают, что "Затмение у первого Северного, у второго Южного".

"Такое впечатление, что Залужный заграницу с новыми возможностями (не знаю подробностей, нет времени рождения)", - пишет астролог.

Ранее телеграм-канал "Политика Страны" оценил отставку Валерия Залужного и назначение на его место Александра Сырского.

Главной причиной называется политическая - рейтинг доверия к Залужному стал выше, чем у президента и главком ВСУ превратился в фигуру, вокруг которой постепенно могли начать концентрироваться все противники Зеленского.

В тоже время США, судя по публикациям в западных медиа, не были в восторге от решения уволить Залужного. Озабоченность по этому поводу выразила Нуланд во время визита. В целом, Вашингтону не очень нравятся попытки Зеленского концентрировать в своих руках все рычаги управления страной. Но, на данный момент, превалирующим среди западных партнеров является желание удержать ситуацию в Украине от скатывания в раздрай и дестабилизацию, а потому никакой публичной критики решений Зеленского со стороны официальных лиц на Западе нет. Но западные издания уже публикуют немало негатива.

Назначение Сырского также в немалой степени обусловлено политическими причинами. Главком ВСУ во время войны всегда потенциальный конкурент президенту. Но Сырский из всех крупных украинских военачальников в этом качестве для Зеленского наиболее безопасен – уроженец России, не очень хорошо говорящий по-украински, с неоднозначной репутацией в войсках.