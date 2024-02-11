Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвал сообщения о российских родственниках нового главкома ВСУ Александра Сырского "кампанией по дискредитации" преемника Валерия Залужного.

Об этом говорится в телеграм-канале ЦПД при СНБО.

"Россияне пытаются навязать новому главкому ВСУ образ "советского и российского" человека. Для этого они ищут его родственников в России, "друзей семьи", у которых берут комментарии и распространяют в информационном пространстве с соответствующим контекстом. Главная цель этой кампании – дискредитация главкома и снижение доверия к ВСУ", - заявил руководитель Центра, лейтенант Андрей Коваленко.

Он напомнил, что Сырский долгое время был частью команды Валерия Залужного и командовал операциями, в частности, по освобождению Киевщины и Харьковщины.

Ранее российские СМИ опубликовали информацию, что у уроженца Владимирской области Александра Сырского во Владимире живут родители и брат. Отец - полковник российской армии в отставке.

Официально со стороны Украины эта информация не подтверждалась, но и не опровергалась.

Мы подробно рассказывали, что известно о деятельности Сырского на фронте и приводили факты из биографии нового главкома ВСУ.