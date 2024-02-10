Новый главком ВСУ вызвал волну хейта: "Когда будете отвечать за Бахмутское направление?"
На официальной странице Главнокомандующего ВСУ в Facebook обновили основное фото.
Вместо фото бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного теперь фотография нового Главкома — Александра Сырского.
В комментариях под фото поднялась волна хейта. Пользователи ФБ пишут нелицеприятные слова в адрес нового Главкома.
"Когда будете отвечать за Бахмутское направление?".
"Ну как оно сидеть на на своем стуле?"
"Отписываюсь".
"Мясник".
Также в комментариях многие выражают слова поддержки бывшему Главкому Валерию Залужному.
"Слава Залужному"
"Сырский мясник. Верю только Залужному".
Напомним, что в военных кругах у Сырского имидж "жесткого генерала", который не жалеет солдат ради выполнения задач, не всегда соответствующих стратегическим целям.
Газета Politico опубликовала материал о смене главкома ВСУ. "Залужный ушел, "мясник" пришел", - гласит название статьи о вчерашних кадровых перестановках в ВСУ.
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