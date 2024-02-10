На официальной странице Главнокомандующего ВСУ в Facebook обновили основное фото.

Вместо фото бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного теперь фотография нового Главкома — Александра Сырского.

В комментариях под фото поднялась волна хейта. Пользователи ФБ пишут нелицеприятные слова в адрес нового Главкома.

"Когда будете отвечать за Бахмутское направление?".

"Ну как оно сидеть на на своем стуле?"

"Отписываюсь".

"Мясник".

Также в комментариях многие выражают слова поддержки бывшему Главкому Валерию Залужному.

"Слава Залужному"

"Сырский мясник. Верю только Залужному".

Напомним, что в военных кругах у Сырского имидж "жесткого генерала", который не жалеет солдат ради выполнения задач, не всегда соответствующих стратегическим целям.

Газета Politico опубликовала материал о смене главкома ВСУ. "Залужный ушел, "мясник" пришел", - гласит название статьи о вчерашних кадровых перестановках в ВСУ.

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