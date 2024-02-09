Бывший главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал первый пост после своего увольнения.

В сообщении в своем телеграм-канале Залужный назвал большой честью присвоение ему звания Героя Украины. При этом экс-главком не упомянул президента Владимира Зеленского, который издал соответствующий указ.

Также Залужный сообщил, что никакой должности после отставки он не занимает.

"Честь и ответственность. Которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должности", – написал бывший главком ВСУ.

Напомним, ранее народный депутат Евгений Шевченко говорил, что, по его информации, Валерий Залужный согласился на должность посла в Великобритании.

"Мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, - это политическая пенсия, уже никто никогда не возвращался", - сказал Шевченко.

Мы рассказывали в отдельном материале, что означает отставка Залужного и назначение Сырского и к каким последствиям это может привести.

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