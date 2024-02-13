В понедельник, 13 февраля, в Украине идет 720-й день войны с Россией.

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13 февраля

09.35 РФ закупает терминалы Starlink для войны в Украине в арабских странах, заявляет ГУР.

Сообщается, что такая информация была получена разведкой из радиоперехвата. На нем россиянин говорит, что "арабы привозят все: провода, вайфай, роутер...", а стоимость закупки устройства Starlink составляет 200 тысяч рублей.

09.24 В Днепре не хватает людей на ликвидацию последствий обстрелов, в том числе, из-за отсутствия брони от мобилизации, заявил мэр города Борис Филатов.

"Уважаемые керманычи, политические лидеры, министры и спецслужбисты. Пжслт, уберите до конца войны своих собак. Всех тех, кто прикручивает камеры наружнего наблюдения под воротами коммунальных предприятий, ищет «ОЗУ», издевается над людьми, придумывает уголовные дела, зарабатывает лайки, погоны, звания и премии. У нас каждый раз, если не ракета, то «Шахед», а все, кто может устранить аварию - или под ночным домашним арестом или без брони ТЦК", - написал Филатов.

Он отметил, что пишет этот пост, "когда энергосистема Города и вся инфраструктура держится на "ниточке".

09.10 Видео ударов российскими корректируемыми авиабомбами (КАБами) по району многоэтажек «9 квартал» в Авдеевке. Он является одним из ключевых центров обороны города.

Также видна понорама всей Авдеевки. На горизонте - Авдеевкий коксохим. На переднем плане - полностью разрушенный частный сектор.

07.40 Этой ночью Украину атаковали 23 "Шахеда", заявили ВСУ.

Сбито было 16 беспилотников.

02.30 В Днепре после удара «шахедов» прекратила работу тепловая электростанция ДТЭК.

«В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция становила выработку электроэнергии», - сообщает ДТЭК.