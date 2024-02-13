Анализируем итоги 720-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Продолжаются заявления украинских военных о сложной ситуации на Авдеевском направлении. И о том, что в город прислали подкрепления.

"У нас на данный момент нет достаточных возможностей, чтобы выполнить задание по удержанию Авдеевки. Но приходит подкрепление и мы рассчитываем на дружественные подразделения", - заявил руководитель службы связей 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач.

Он добавил, что впервые за почти два года функционирования 110-й ОМБр некоторые ее подразделения полноценно вывели из боев для отдыха и ротации. СМИ ранее писали, что оборону Авдеевки усилили 3-ой штурмовой бригадой.

Напомним, аналитик Bild Юлиан Рёпке считает, что город может пасть в ближайшие "дни или максимум недели". Как на самом деле обстоит ситуация в Авдеевке, мы подробно анализировали во вчерашних итогах.

К другим участкам фронта. Украинский паблик Deep State сообщает, что россияне продвинулись севернее Ивановского под Бахмутом.

Судя по всему они намереваются захватить Ивановское, чтоб затем развернуть с севера наступление на позиции украинских войск на высотах близ Клещеевки (их армия РФ сейчас атакует с востока)

"Институт изучения войны" (США) пишет, что россияне продвинулись к северо-западу от Синьковки и к Тернам, до которых противнику осталось около двух километров.

При этом ВСУ "вернули некоторые тактические позиции примерно в трех километрах к востоку от Ямполовки".

К обстрелам. Российские военные паблики массово писали об утреннем ударе кассетными боеприпасами и ракетами по полигону ВСУ в Селидово Донецкой области. Утверждается, что там было собрано большое количество украинских бойцов (называлась цифра в 1500 человек), и есть многочисленные жертвы среди личного состава.

Местные паблики с утра заявляли про обстрел Покровского района, куда входит и Селидово. А Селидовская военная администрация сообщила днем, что идет обстрел соседнего села Цукурино. Также из украинских источников об ударе по Селидово кассетными боеприпасами написал экс-нардеп Игорь Мосийчук, не уточняя, погиб ли кто-то из ВСУ.

Но затем командующий группировкой "Таврия" Тарнавский опроверг данные российских телеграм-каналов. Он заявил, что это "российская ИПСО" и сообщил, что утром был прилет из РСЗО по поселку Цукурино, повреждены две двухэтажки, пострадавших и погибших нет.

Каких-либо документальных подтверждений гибели большого числа бойцов ВСУ в результате прилета по Селидова на данный момент нет.

Этой ночью Украину атаковали 23 "Шахеда", заявили ВСУ. Сбито было 16 беспилотников, но были прилеты по Днепру, где остановилась Приднепровская ТЭЦ. Ее восстановление может занять месяцы, заявили в ДТЭК.

В Днепре из-за этого эвакуируют больницу и закрывают школы, потому что по прогнозам в ближайшее время ожидается похолодание, а энергии не хватает.

Отметим, что россияне в последнее время систематически "выносят" энергетику в Днепропетровской области. Недавно удары наносились по ТЭС и подстанциям в Криворожском районе, на днях - в Павлоградском, а вчера ударили по еще одной электростанции.

Причем главным образом страдают объекты компании ДТЭК, обеспечивающие электричеством промышленный комплекс. То есть, виден план по подрыву индустриального потенциала региона, который на данный момент (после потери большей части Донбасса) является наиболее промышленно-развитым в стране.

Напомним, что Украина в этом году делает ставку на развитие собственного ВПК - в условиях снижения западных поставок оружия.

Кроме того, что касается Кривого Рога, то там находятся одни из крупнейших в мире месторождений железной руды, которая до войны была одним из основных экспортных товаров страны. Из-за блокады портов с начала вторжения РФ экспорт сильно упал, но с декабря прошлого года, когда Украина, после выхода РФ из зерновой сделки, фактически восстановила судоходство в свои порты, продажи руды за границу снова начали расти. И сейчас доход от них составляет значительную часть общей валютной выручки (а это важно с учетом перебоев с западной помощью).

Поэтому очевидны намерения россиян максимально подорвать промышленный и экспортный потенциал Днепропетровской области, включая Кривбасс, выведя из строя энергетику. Тем более, что подлётное время для ракет, в виду близости фронта, тут небольшое и потому сбивать их системам ПВО труднее, чем в более удаленных от зоны боевых действий регионах.

При этом мэр Днепра Борис Филатов заострил внимание на другой проблеме, связанной с обстрелами. Он заявил, что в городе не хватает людей на ликвидацию последствий ударов - в том числе, из-за отсутствия брони от мобилизации.

Военные перспективы

Глава военной разведки Норвегии считает, что Россия получила преимущество в войне.

Вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенс заявил на местном телевидении, что за последний год Россия, несмотря на санкции, достигла успехов в боевых действиях против Украины.

По его словам, в последнем докладе норвежской военной разведки с оценками угроз на 2024 год содержится предупреждение о возможном мрачном развитии ситуации в Украине. Прогнозы базируются на том, что:

– Россия полностью переводит экономику на военные рельсы, и российское военное производство быстро развивается;

– Россия может призвать в армию примерно втрое больше людей, чем Украина;

– Россия достигает военного преимущества в войне;

– Россия справляется с западными санкциями лучше, чем ожидалось;

– Китай, Иран и Северная Корея оказывают России значительную поддержку.

По словам Стенсенса, Украина пока не может сама производить современные вооружения и полностью зависит от поддержки Запада. При этом значительная часть западной боевой техники, полученной ВСУ, уже потеряна в боях или выработала свой ресурс.

Одновременно аналитики Международного института стратегических исследований (США) полагают, что Россия может еще три года нести тяжелые потери в бронетехнике, заменяя поврежденные танки старыми.

По их данным, РФ потеряла более 3000 танков за время вторжения в Украину, что эквивалентно всему ее довоенному действующему арсеналу. Но на ее складах еще осталось около 4000 тысяч законсервированных машин, которые можно восстанавливать для фронта по 90 штук в месяц.

Помимо танков на хранении, Россия имеет 1750 готовых к бою танков, начиная от старых Т-55 и заканчивая современными Т-80 и Т-90.

Такие запасы означают, что Москва "потенциально может выдержать еще около трех лет тяжелых потерь и пополнять танки из запасов, даже если они будут соответствовать более низким техническим стандартам, независимо от ее способности производить новое оборудование".

"Ситуация подчеркивает растущее ощущение тупика в боевых действиях, которое может сохраниться на протяжении 2024 года", - говорится в публикации.

Тем временем новое новое командование ВСУ начало проверки в армии - "функциональный обзор", как пишет нардеп Марьяна Безуглая.

"Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации", - уточняет она.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк сообщал, что руководство Украины ожидает от нового главкома Сырского проведения "аудита" военнослужащих, так как из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали всего до 300 000 человек.

По данным СМИ, руководство хочет получить новый план, который позволил бы усилить фронт личным составом без проведения масштабной мобилизации.

Сенат утвердил помощь Украине. Что дальше?

Сегодня Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. За проголосовали 70 сенаторов, 29 - против (все - республиканцы).

Впрочем, для вступления в силу документу еще нужно пройти Палату представителей, где у республиканцев большинство. Но ее спикер Майк Джонсон уже допустил, что не будет ставить данный законопроект на голосование.

"В законопроекте Сената об иностранной помощи ничего не говорится о самой насущной проблеме, стоящей перед нашей страной. В отсутствие каких-либо изменений в пограничной политике от Сената, Палате представителей придется продолжать работать над этими важными вопросами по собственной воле. Америка заслуживает лучшего, чем статус-кво Сената", - написал Джонсон.

Ранее нижняя палата Конгресса уже блокировала инициативы Байдена по Украине. И пока республиканцы Палаты представителей не меняли своей позиции - по крайней мере публично.

То есть, теперь все будет зависеть от того, что произойдет в контролируемом республиканцами парламентском органе (в Сенате, напомним, большинство за демократами).

В то же время противники продления помощи Украине развернули в соцсети Х (бывший Твиттер) кампанию за то, чтобы не допустить выделения средств. Одним из "хедлайнеров" стал Илон Маск.

"Эти расходы не помогают Украине. Продление войны не поможет Украине", - заявил Маск. Также бизнесмен заявил, что Путин "ни в коем случае" не допустит, чтобы РФ проиграла войну в Украине. По мнению бизнесмена, на президента РФ оказывается давление изнутри страны, чтобы он довел войну до конца.

"Тем, кто хочет смены режима в России, следует подумать о том, кто тот человек, который может свергнуть Путина, и может ли этот человек быть пацифистом? Возможно нет", - сказал Маск и предположил, что такой человек будет "даже более жестким, чем Путин".

Республиканцы же говорят, что законопроект о помощи Киеву закладывает мину под президентство Трампа.

Сенатор Джеймс Вэнс объяснил, что срок действия законопроекта истекает через девять месяцев после начала следующего президентского срока - 20 сентября 2025 года. Это, по мнению Вэнса, фактически сковывает Трампа в принятии собственных решений по расходам на Украину.

"Этот пункт (в законопроекте - Ред.) представляет собой попытку помешать президенту Трампу проводить желаемую политику, а если он все равно будет это делать, то дать основания для его импичмента и подорвать его администрацию. Все республиканцы должны выступить против его принятия", - написал Вэнс.

Иными словами, Трамп и его сторонники заинтересованы, чтобы документ провалился в Палате представителей. В то же время Байден призывает как можно скорее предоставить средства Украине, которая, по все более частым заявлениям западных СМИ, без внешней поддержки приближаются к коллапсу на фронте.

То есть борьба вокруг этого законопроекта сейчас обострится до крайности.

В Киеве же его принятие в Сенате приветствовали. Специальное видео записал президент Зеленский. Он заявил, что теперь Украина ожидает "положительное решение" Палаты представителей.