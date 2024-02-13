В Днепре не хватает людей для ликвидации последствий обстрелов, в том числе, из-за отсутствия брони от мобилизации.

Об этом заявил мэр города Борис Филатов.

"Уважаемые керманычи, политические лидеры, министры и спецслужбисты. Пжслт, уберите до конца войны своих собак. Всех тех, кто прикручивает камеры наружного наблюдения под воротами коммунальных предприятий, ищет "ОЗУ", издевается над людьми, придумывает уголовные дела, зарабатывает лайки, погоны, звания и премии. У нас каждый раз, если не ракета, то "Шахед", а все, кто может устранить аварию - или под ночным домашним арестом или без брони ТЦК", - написал Филатов.

Он отметил, что пишет этот пост, "когда энергосистема Города и вся инфраструктура держится на "ниточке".

Напомним, что ночью в Днепре был прилеты по электростанции и объекту инфраструктуры. Начались перебои со светом.

Также мы писали о том, что ранее власти Днепропетровской области призвали всегда иметь дома запас воды, еды и заряженные павербанки.

Перед этим в результате ночной атаки "Шахедов" по Кривому Рогу тысячи людей остались без света.