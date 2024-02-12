Ночью над Новомосковским районом Днепропетровской области уничтожили ракету. Над Павлоградским – 6 беспилотников.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате атаки российских дронов на энергетическом объекте возник пожар.

Без света в Павлоградском районе остаются около 29 тысяч абонентов. В Терновке – 10 тысяч абонентов без воды.

В Никопольском районе из тяжелой артиллерии силы РФ обстреляли Марганецкую громаду. Обошлось без погибших и пострадавших.

В "Укрэнерго" заявили, что уже подключили промышленных потребителей, теперь занимаются бытовыми абонентами. Работы продолжаются.

Война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самая сложная ситуация в Авдеевке. Командующий группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский дал понять, что отступать из города украинские войска не намерены, несмотря на угрожающую ситуацию. По его словам, россияне атакуют город крупными силами, задействуют, как пехоту, так и бронегруппы. Но ВСУ держат оборону.

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