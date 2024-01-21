Ночью россияне обстреляли из тяжелой артиллерии и атаковали дронами-камикадзе Марганецкую громаду Никопольского района. Повреждены жилые дома и линия электропередач.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Россияне ударили из тяжелой артиллерии. Направили туда и 2 дрона-камикадзе. Повреждены 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки и гараж.

В самом Марганце из-за вражеских обстрелов повреждена линия электропередач", - написал он.

Обесточено было более 11 тыс. домов. Большинству семей свет уже вернули, отмечает глава ОВА.

Без пострадавших.

Накануне россияне ударили дроном-камикадзе по Марганецкой громаде Никопольского района. В результате обстрела пострадал автомобиль, в котором были люди. 13-летний ребенок находится в тяжелом состоянии, юноша 19 лет – в состоянии средней тяжести.

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