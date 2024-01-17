В Никопольском районе дрон попал в автомобиль,13-летний ребенок в тяжелом состоянии
Россияне ударили дроном-камикадзе по Марганецкой громаде Никопольского района. В результате обстрела пострадал автомобиль, в котором были люди. Ранены двое человек.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Террористы попали дроном-камикадзе по Марганецкой громаде Никопольщины. Под удар попал автомобиль, в котором находились люди. Пострадали два человека", - написал Лысак.
13-летний ребенок находится в тяжелом состоянии, юноша 19 лет – в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, этой ночью армия РФ выпустила 20 "Шахедов" и две зенитные управляемые ракеты С-300. Было уничтожено 19 "Шахедов".
В Одессе после атаки "Шахедов" загорелись балконы и квартира жилой пятиэтажки. Есть пострадавшие.
А в Харькове ракетным ударом было повреждено медучереждение и жилые дома в центре города. Пострадали 16 человек.
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