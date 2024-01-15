Российские войска атаковали пункт скорой помощи в Станиславе Херсонской области. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает 15 января пресс-служба Херсонской областной военной администрации в своем телеграм-канале.

"Оккупанты обстреляли пункт скорой помощи в Станиславе. Поврежден спецавтомобиль", - говорится в сообщении.

Также в ОВА добавили, что в Станиславе зафиксированы попадания в жилые дома после артиллерийского обстрела. Госпитализирована 69-летняя женщина, получившая ранения.

Напомним, накануне российские войска атаковали дроном подразделение местной пожарной охраны в Станиславе Херсонской области. Ранены четверо пожарных.

Война в Украине идет уже 691-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинских военных пабликов, россияне продолжают атаки к северу от Авдеевки и пытаются наступать по железной дороге вдоль Очеретино. Другие активные участки - к югу насосной станции на юге от АКХЗ. Авдеевский коксохим тем временем подвергается мощным бомбовым ударам.

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