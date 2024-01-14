Россияне атаковали дроном подразделение пожарной охраны в Станиславе Херсонской области. Есть раненые
Сегодня днем российские войска атаковали дроном подразделение местной пожарной охраны в Станиславе Херсонской области. Ранены четверо пожарных.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Россияне атаковали дроном-камикадзе подразделение местной пожарной охраны в Станиславе.
Ранения получили четверо пожарных. У них диагностировались контузии, взрывчатые и черепно-мозговые травмы", - написал он.
После оказания медицинской помощи потерпевшие отказались от госпитализации.
Напомним, вчера вечером российские войска атаковали город Херсон. В результате обстрела загорелся жилой дом, из-под завалов спасли мужчину.
Ранее мы писали, что ударили артиллерией по улицам Херсона. В результате обстрела погибли два человека.
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