Сегодня ночью войска РФ нанесли удары управляемыми авиабомбами по городу Волчанск Харьковской области. Повреждено сельскохозяйственное предприятие.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"14 января около 01:30 оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по городу Волчанск Чугуевского района. Повреждено сельскохозяйственное предприятие", - говорится в сообщении.

Также вчера село Веселое враг обстрелял из КАБов. Поврежден частный дом. В селе Ивашки повреждены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что россияне ударили по селу Ольховатка Купянского района управляемыми авиабомбами. Повреждены 10 частных домов, магазин. В результате обстрела возник пожар в школе. Погибла женщина.

Война в Украине идет уже 690-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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