Ночью россияне ударили управляемыми авиабомбами по Волчанску Харьковской области
Сегодня ночью войска РФ нанесли удары управляемыми авиабомбами по городу Волчанск Харьковской области. Повреждено сельскохозяйственное предприятие.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
"14 января около 01:30 оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по городу Волчанск Чугуевского района. Повреждено сельскохозяйственное предприятие", - говорится в сообщении.
Также вчера село Веселое враг обстрелял из КАБов. Поврежден частный дом. В селе Ивашки повреждены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
Ранее мы сообщали, что россияне ударили по селу Ольховатка Купянского района управляемыми авиабомбами. Повреждены 10 частных домов, магазин. В результате обстрела возник пожар в школе. Погибла женщина.
Война в Украине идет уже 690-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 января 2024 года в обновляемом онлайне.
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