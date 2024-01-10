Россияне ударили по селу Ольховатка Купянского района управляемыми авиабомбами. Погибла женщина
Сегодня российские войска ударили по селу Ольховатка Купянского района управляемыми авиабомбами. Погибла женщина.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В результате вражеского удара погибла 48-летняя женщина. Повреждены 10 частных домов, магазин. В результате обстрела возник пожар в школе", - написал он.
Напомним, в Харькове после ракетного удара РФ поздно вечером 9 января зафиксированы повреждения детского лагеря на окраине города.
Накануне во время удара по Харькову пострадали промышленное предприятие и учебное заведение. Также в результате обстрела города получила ранения 53-летняя женщина.
Также вчера в пгт Великий Бурлук Купянского района Харьковской области авиабомбами были повреждены складские помещения предприятия и дом культуры.
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