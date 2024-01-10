Сегодня российские войска ударили по селу Ольховатка Купянского района управляемыми авиабомбами. Погибла женщина.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате вражеского удара погибла 48-летняя женщина. Повреждены 10 частных домов, магазин. В результате обстрела возник пожар в школе", - написал он.

Напомним, в Харькове после ракетного удара РФ поздно вечером 9 января зафиксированы повреждения детского лагеря на окраине города.

Накануне во время удара по Харькову пострадали промышленное предприятие и учебное заведение. Также в результате обстрела города получила ранения 53-летняя женщина.

Также вчера в пгт Великий Бурлук Купянского района Харьковской области авиабомбами были повреждены складские помещения предприятия и дом культуры.

Война в Украине идет уже 686-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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