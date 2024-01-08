В Хмельницкой области в результате утреннего обстрела погибли два человека. Повреждены многоквартирный дом и объекты инфраструктуры области.

Об этом сообщает Хмельницкая ОВА.

"К сожалению, имеем уже двух погибших людей. И это большая потеря, потому что восстановить и восстановить можно все, кроме человеческой жизни", - говорится в сообщении.

Заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что россияне нанесли удары по объектам инфраструктуры области. Погибшие - мужчины 1947 и 1964 г.р.

Напомним, сегодня утром РФ атаковала ракетами четыре региона Украины. В Хмельницкой области во время ракетной таки РФ с утра было по меньшей мере шесть взрывов.

Также в Кривом Роге Днепропетровской области в результате удара РФ утром 8 января поврежден торговый центр и более 20 частных домов.

Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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