United 24 публикует видео обстрела больницы в Покровске Донецкой области в момент проведения там операции.

Больница пострадала в ходе массированного обстрела города 6 января, в результате которого погибли 11 человек.

В самой больнице выбило окна, повреждено здание. От осколков стекла пострадали пациент и медперсонал.

Сообщается, что никто не погиб, все смогли эвакуироваться.

Ранее мы писали о том, что в результате удара РФ по Покровскому району Донецкой области погибли более 10 человек, в том числе дети.

А также, что в Покровском районе Донецкой области из-под завалов достали тела погибших женщины и ребенка.

Война в Украине идет уже 685-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера по Украине была третья за последнее время массированная ракетная атака. Удалось сбить 18 ракет из 51. Были атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. В результате обстрела ранено 45 человек, четверо погибло.

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