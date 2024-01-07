В воскресенье, 7 января, появились фото последствий ракетных ударов по Покровскому району Донецкой области, сделанные с беспилотника.

Соответствующие снимки опубликовала пресс-служба Национальной полиции.

На фото можно увидеть взрывы, возгорания и дым после прилетов.

Между тем, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Покровске под завалами домов нашли тело еще одного погибшего из-за ракетного удара РФ. Продолжаются поиски трех человек, среди которых двое детей.

Как сообщил сегодня днем глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, по предварительным данным, в Покровске и селе Ровное погибли 11 человек. Эта цифра со вчерашнего вечера не изменилась.

Ранее мы писали, что в селе Ровное Покровского района достали тело погибшего ребенка. На месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску пяти человек, среди них двое детей.

Война в Украине идет уже 683-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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