В Сумской области спасатели ликвидировали масштабный пожар, вызванный российскими обстрелами
В Сумской области спасатели ликвидировали масштабный пожар, вызванный российскими обстрелами вечером 9 января.
Об этом сообщает ГСЧС.
Пожар возник накануне вечером в жилом секторе из-за вражеских ударов по одному из населенных пунктов Сумского района.
Ударной волной были повреждены частные дома, в том числе числе многоквартирные.
Горел дом культуры и жилье мирных граждан.
Очаги горения удалось ликвидировать, что не дало огню распространиться дальше на жилье местного населения, - сообщили в ГСЧС.
Спасатели публикуют фото пожара.
Фото ГСЧС
Напомним, что ранее появилось видео обстрела больницы в Покровске в момент проведения там операции.
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