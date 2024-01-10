В Сумской области спасатели ликвидировали масштабный пожар, вызванный российскими обстрелами вечером 9 января.

Об этом сообщает ГСЧС.

Пожар возник накануне вечером в жилом секторе из-за вражеских ударов по одному из населенных пунктов Сумского района.

Ударной волной были повреждены частные дома, в том числе числе многоквартирные.

Горел дом культуры и жилье мирных граждан.

Очаги горения удалось ликвидировать, что не дало огню распространиться дальше на жилье местного населения, - сообщили в ГСЧС.

Спасатели публикуют фото пожара.

Фото ГСЧС

Напомним, что ранее появилось видео обстрела больницы в Покровске в момент проведения там операции.

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