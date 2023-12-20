Гражданскую инфраструктуру Сумской области атаковали с территории РФ. Пострадало предприятие в Эсманской общине (Шосткинский район), ранен местный житель.

Об этом сообщает областная прокуратура.

"Утром под обстрел попала Эсманская община. В результате атаки врага повреждено помещение местного предприятия, 41-летний местный житель получил ранения", - говорится в сообщении.

В городе Середина-Буда пострадали многоэтажки, сгорел частный дом.

В пгт. Краснополье повреждены два административных и одно частное здания, 49-летний местный житель получил телесные повреждения.

Напомним, сегодня ночью российские войска нанесли удар по Харькову. Повреждено транспортное гражданское предприятие.

Также за минувшие сутки Херсонская область пережила одну из самых масштабных атак.

В Херсонском районе армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры. Также были прилеты по учебному заведению, почтовому отделению, складу и жилому дому. Ранены 16 человек, в том числе 4 ребенка.

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