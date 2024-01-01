В понедельник, 1 января, в Сумской области после удара беспилотника "Шахед" по двухэтажному жилому дому погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения.

Об этом сообщает полиция региона на своей странице в Фейсбуке.

Отмечается, что около 15:00 1 января россияне атаковали беспилотниками Эсманскую общину в Сумской области. Один дрон попал в многоквартирный жилой двухэтажный дом, его 52-летняя жительница получила тяжелые ранения, от которых скончалась в больнице.

Также из-под завалов достали тело 40-летнего мужчины.

Кроме того, правоохранители опубликовали фото последствий удара беспилотника по жилому дому.

Ранее мы писали, что сегодня в Херсонской области российский снаряд попал в частный дом. Погибла женщина 73-х лет, еще одна получила ранения.

Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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