В Сумской области полностью эвакуировали жителей 19 населенных пунктов в пятикилометровой приграничной зоне. Эвакуация продолжается.

Об этом пишет "Суспильне" со ссылкой на комментарий Сумской областной военной администрации.

Сообщается, что населенные пункты, из которых выехали все жители, расположены в Новослободской, Белопольской, Краснопольской, Шалыгинской и Эсманской общинах.

В общей сложности эвакуация распространяется на пятикилометровую зону, в которой находятся 15 общин в четырех районах Сумской области. Там проживают 12 689 человек, в том числе 712 детей. По состоянию на начало декабря было известно об эвакуации 3 679 человек, из которых 679 - дети. Они перебрались в другие общины области.

Напомним, еще летом командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться из-за постоянных российских обстрелов.

Ранее мы писали, что в Херсонской области объявили о принудительной эвакуации семей с детьми с правого берега Днепра.

Также обязательную эвакуацию объявляли и в Бахмутском и Покровском районах Донецкой области. Отмечалось, что обязательной эвакуации подлежат около 250 детей из восьми населенных пунктов, "где ситуация остается критической".