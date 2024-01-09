В пгт Великий Бурлук Купянского района Харьковской области авиабомбами повреждены складские помещения предприятия и дом культуры.

Об этом сообщает харьковская прокуратура и публикует фото последствий.

По данным прокуратуры, 7 января около 17:30 враг нанес удары по пгт Великий Бурлук Купянского района. Повреждены здания больницы, дома и гражданское предприятие.



По предварительным данным, враг бил по указанным населенным пунктам управляемыми авиабомбами.

Фото Прокуратуры Харьковской области

Напомним, что в Купянском районе идут тяжелые бои, в случае обострения ситуации будет объявлена эвакуация.

При этом в последние дни сообщалось о том, что на Купянском направлении российские войска замедлили наступательные действия.

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