На Купянском и Бахмутском направлениях армия РФ продолжает интенсивное наступление.

Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Под Бахмутом бои продолжаются около Богдановки, также РФ пытается наступать в направлении Часов Яра.

В попытке наступления на Купянск армия РФ ежедневно атакует под Синьковкой. Пытаются создать плацдарм для дальнейшего наступления.

На Лиманском направлении РФ проводит перегруппировку после понесенных потерь, активно сбрасывает авиабомбы.

На всех направлениях стало больше штурмов с использованием техники.

"На направлениях наступления агрессор увеличил количество использования техники, с помощью которой пытается поддержать штурмовые действия пехоты. Также для продолжения штурмовых действий враг использует штурмовые подразделения сформированные из бывших преступников "шторм z" и "шторм v". Кроме того, противник продолжает опрокидывать резервы из других направлений", — отметил командующий Сухопутными войсками.

При этом ВСУ продолжают держат оборону, - Сырский.

Напомним, что генерал Тарнавский заявил, что РФ "несколько уменьшила" количество пехотных атак, но уже вторые сутки активно наносит авиаудары и обстреливает позиции ВСУ из артиллерии.

Война в Украине идет уже 679-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия вчера нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Из 99 ракет были уничтожены 72. Из них около 60 в районе Киева. Также был атакован Харьков. Были подбиты все десять сверхзвуковых ракет "Кинжал". Это считается крупнейшей атакой этим типом боеприпасов на всю историю войны.

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