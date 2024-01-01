Норвегия разрешила прямую продажу оружия и оборонной продукции норвежских компаний в Украину.

Об этом сообщил сайт норвежского правительства.

Этим решением Норвегия сделала исключение в своей политике по запрету продажи оружия в страны, где идет война.

Одновременно правительство сообщает, что в МИД страны советуют воздержаться от любых поездок в Украину и призывают норвежских граждан покинуть страну.

Ранее премьер Норвегии Йонас Ган Стере заявил, что суммарно Норвегия обещает предоставить Украине 1,8 млрд долларов в 2024 году. Кроме того, Норвегия передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS.

Также, как пишет The Times, Европа работает над механизмом поддержки Украины в случае прекращения помощи от США.

Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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