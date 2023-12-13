Премьер Норвегии Йонас Ган Стере заявил, что суммарно Норвегия обещает предоставить Украине 1,8 млрд долларов в следующем году.

Об этом он сообщил на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер анонсировал в 2024 году прямую экономическую поддержку, в том числе, критической инфраструктуры. Норвегия предоставит:

800 млн долл. на финансовую и гуманитарную поддержку;

1 млрд долл. - на пособия и зарплаты медсестрам, врачам, учителям и другим бюджетникам.

При этом у Норвегии есть 5-летний пакет поддержки обороны, экономики и восстановления Украины. Осло увеличивает производство боеприпасов для помощи Киеву.

Также Норвегия передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщает сайт правительства Норвегии.

"Сегодня Норвегия объявляет о дополнительной поддержке Украины. Противовоздушная оборона является решающей частью обороны Украины. Украинская власть всегда требует большей поддержки противовоздушной обороны и отдает этому преимущество", - подчеркнул министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Напомним, Зеленский прилетел в Осло с неанонсированным визитом.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Норвегии объявил о выделении Украине финансовой и гуманитарной помощи на 800 миллионов долларов и пообещал поддержку в следующем году.