Армия РФ "несколько уменьшила" количество пехотных атак, но уже вторые сутки активно наносит авиаудары и обстреливает позиции ВСУ из артиллерии.

Об этом заявил командующий группой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

В общей сложности за прошедшие сутки армия РФ нанесла 25 авиаударов, провела 25 боевых столкновений и совершила 937 артобстрелов. Наиболее активны россияне около Авдеевки и на Марьинском направлении.

"Российские оккупанты несколько уменьшили количество пехотных атак. Но уже вторые сутки активно наносят авиаудары и обстреливают наши позиции из артиллерии. Наиболее активен враг возле Авдеевки и на марьинском направлении. В общей сложности за прошедшие сутки противник нанес 25 авиаударов, провел 25 боевых столкновений и совершил 937 артобстрелов", – отметил Тарнавский.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о двух продвижениях украинских войск: к северу от Авдеевки и в районе Вербового Запорожской области.

Также недавно Генштаб ВСУ заявил, что россияне снова активно применяют управляемые авиабомбы. Количество пехотных атак, по его словам, остается на том же уровне. Наиболее активен противник вблизи Авдеевки и на Марьинском направлении.

Война в Украине идет уже 679-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия вчера нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Из 99 ракет были уничтожены 72. Из них около 60 в районе Киева. Также был атакован Харьков. Были подбиты все десять сверхзвуковых ракет "Кинжал". Это считается крупнейшей атакой этим типом боеприпасов на всю историю войны.

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