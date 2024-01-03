В утренней сводке 3 января Генштаб ВСУ сообщил о двух продвижениях украинских войск на фронте.

Сообщается, что юго-восточнее Новобахмутовки к северу от Авдеевки ВСУ "улучшили тактическое положение".

Также в утренней сводке говорится, что в районе Вербового Запорожской области "войска продвинулись вперед, заставив врага покинуть некоторые позиции".

"Институт изучения войны" (США) также пишет со ссылкой на российских блогеров, что ВСУ "отбили неустановленные позиции к югу от Вербового".

При этом "Институт" сообщает, что россияне продвинулись на западе от села Работино со стороны Копаней и атакуют со стороны Новопрокоповки (к югу от Работино).

Что же до авдеевского участка, то, как пишет "Институт" в своей утренней сводке, "российские войска недавно совершили подтвержденное наступление к северо-западу от Авдеевки" и продвинулись к северо-западу от Степного.

Также, как пишет ISW, российские войска продвинулись к северо-западу и юго-западу от Бахмута. На кадрах, опубликованных 1 и 2 января, видно, что российские войска наступали на северную и восточную окраину Богдановки и продвинулись севернее Курдюмовки.

На сватовском участке "Институт" зафиксировал продвижение россиян западнее Кармазиновки (11 километров к юго-западу от Сватово) и Площанки (15 км к северо-западу от Кременной).

Ранее CNN писал, что надежды Украины на победу тают после ослабления поддержки Запада и безжалостной военной машины Путина.

Война в Украине идет уже 679-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия вчера нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Из 99 ракет были уничтожены 72. Из них около 60 в районе Киева. Также был атакован Харьков. Были подбиты все десять сверхзвуковых ракет "Кинжал". Это считается крупнейшей атакой этим типом боеприпасов на всю историю войны.

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